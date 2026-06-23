FirenzeViola La Fiorentina fa cassa di talenti: Kouadio, Martinelli e Rubino accendono il mercato della B

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I tre classe 2006 cresciuti nel vivaio viola sono tra i giovani più richiesti della sessione estiva: Avellino in pressing su tutti ma la concorrenza è alta

C'è una Fiorentina che il mercato la sta facendo anche senza acquisti. È quella dei giovani, che dopo un anno di rodaggio (più o meno profondo) sono pronti a compiere il salto definitivo nel calcio professionistico. In cima alla lista dei talenti più richiesti ci sono tre classe 2006 che, nell'ultima stagione, hanno già assaggiato il calcio dei grandi: Eddy Kouadio, Tommaso Martinelli e Tommaso Rubino. Percorsi diversi e una continuità ancora da costruire ma, di base, un elemento comune: il forte interesse che stanno attirando da parte di numerosi club di Serie B.

Kouadio, lo scudetto e la chiamata di Galloppa

Tra i profili più apprezzati c'è senza dubbio Eddy Kouadio. Il centrale difensivo aveva chiuso la stagione aggregato stabilmente alla prima squadra di Vanoli (anche se a farlo esordiare ad agosto era stato Pioli), prima di tornare a disposizione della Primavera per la fase finale del campionato. Una scelta che si è rivelata vincente: il difensore è stato protagonista nella corsa al titolo, trovando anche la rete nella finale scudetto. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e nelle ultime ore si è mosso con decisione il Modena di Daniele Galloppa, tecnico che lo ha allenato negli ultimi due anni e che vorrebbe ritrovarlo in gialloblù per proseguire il suo percorso di crescita.

Martinelli, da riserva viola a eroe della Samp

Se c'è un giocatore che ha aumentato sensibilmente il proprio valore negli ultimi mesi, quello è Tommaso Martinelli. Dopo una prima parte di stagione trascorsa a Firenze tra panchina e prime convocazioni con i grandi, il portiere ha trovato alla Sampdoria l'occasione che cercava. In blucerchiato è diventato uno dei protagonisti della salvezza, disputando quattro mesi di alto livello e guadagnandosi la stima dell'ambiente ligure. Non sorprende quindi che la Samp continui a monitorarlo con attenzione, nella speranza di riportarlo a Genova anche nella prossima stagione.

Rubino piace a tutti: Avellino in pole, occhio al Vicenza

Anche Tommaso Rubino è uno dei nomi più caldi dell'estate viola. Alla Carrarese ha mostrato lampi del proprio talento senza però trovare quella continuità di impiego che avrebbe probabilmente meritato. Le sue qualità tecniche continuano comunque ad attirare estimatori e tra i club più interessati c'è il Vicenza, fresco di promozione in Serie B. La novità più significativa delle ultime ore arriva però da Avellino: i campani hanno avuto un contatto diretto con la Fiorentina per parlare contemporaneamente di Kouadio, Martinelli e Rubino, con l'obiettivo di portarli in Irpinia in prestito. Moreno Zebi e Raffaele Rubino lavorano quotidianamente su più tavoli, consapevoli che proprio da questi tre talenti potrebbe partire la prossima ondata di giovani viola destinati a imporsi lontano da Firenze per poi fare ritorno al Viola Park.