Amoruso: "Adesso è tutto da rifare. Mastantuono e Ndour mi hanno stufato"

p>Intervenuto questa sera a Viola, trasmissione in onda tutte le domeniche su Rvt38, l'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha commentato così l'ennesima sconfitta della Fiorentina, battuta oggi in casa dal Como (1-3 il risultato finale): "Possiamo vedere la prestazione di oggi come un passettino in avanti rispetto al solito. Il problema è difensivo comunque, non c'è solidità. Non puoi pensare ogni volta di sperare che De Gea ti faccia la grande parata, di salvare il pallone sulla linea o altro. Perché delle volte gli episodi, anche arbitrali, ti girano contro. C'è troppa superficialità in alcuni elementi secondo me. Non credo che le sostituzioni siano state fatte a caso, penso Mastantuono e Ndour. Fino a settimana scorsa non li avrebbe cambiati, ora hanno iniziato un po' a stufare. E voglio stare calmo coi termini. Perché è un anno che vediamo sempre le solite prestazioni e sempre i soliti errori, non va bene.

Io non posso vedere Mastantuono che, dopo dieci minuti, con il diretto avversario ammonito, non punta più questo avversario. Dal momento in qui Valle è stato ammonito, Mastantuono non l'ha più attaccato, rientrava sempre. Questa non è una scelta logica. Nel secondo tempo il Como poi era stanco, non mi venite a dire che hanno fatto una partita splendida, la Fiorentina gli ha regalato tre gol. Adesso è tutto da rifare e spero che Vanoli l'abbia capito nel finale".