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La classifica aggiornata: Fiorentina penultima. E adesso c'è l'Inter capolista

La classifica aggiornata: Fiorentina penultima. E adesso c'è l'Inter capolistaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 22:20Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

La sconfitta per 3-1 contro il Como complica ulteriormente la situazione della Fiorentina, che resta ferma a quota 4 punti dopo sette giornate di campionato. Il successo dei lombardi al Franchi consente alla squadra di Cesc Fabregas di salire a 14 punti, mentre i viola continuano a occupare le ultime posizioni della graduatoria, con un bilancio di una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte. A rendere ancora più complicata la situazione c'è anche il successo del Milan contro l'Atalanta: i rossoneri salgono a 15 punti, mentre la formazione bergamasca rimane a quota 9. In vetta c'è sempre l'Inter, che guida la classifica con 19 punti, davanti alla Roma a 17 e alla Lazio a 16.

Per la squadra di Paolo Vanoli si prospetta adesso un calendario particolarmente impegnativo. La prossima sfida sarà in trasferta a San Siro contro l'Inter capolista, un appuntamento difficile per provare a invertire la rotta e interrompere la serie negativa. Successivamente, al Franchi arriverà l'Atalanta, in una partita che potrebbe assumere un peso significativo per la classifica e per il morale del gruppo viola. Servirà una reazione immediata per provare a scacciare il fantasma della scorsa annata.

LA CLASSIFICA DI SERIE A dopo sette giornate

Inter – 19 punti

Roma – 17

Lazio – 16*

Milan – 15

Como – 14

Frosinone – 13

Cagliari – 13*

Juventus – 11*

Napoli – 10

Atalanta – 9

Lecce – 9

Sassuolo – 8

Torino – 7*

Bologna – 5

Monza – 4*

Parma – 4*

Genoa – 4

Fiorentina – 4

Udinese – 4

Venezia – 3