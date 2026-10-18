La classifica aggiornata: Fiorentina penultima. E adesso c'è l'Inter capolista
La sconfitta per 3-1 contro il Como complica ulteriormente la situazione della Fiorentina, che resta ferma a quota 4 punti dopo sette giornate di campionato. Il successo dei lombardi al Franchi consente alla squadra di Cesc Fabregas di salire a 14 punti, mentre i viola continuano a occupare le ultime posizioni della graduatoria, con un bilancio di una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte. A rendere ancora più complicata la situazione c'è anche il successo del Milan contro l'Atalanta: i rossoneri salgono a 15 punti, mentre la formazione bergamasca rimane a quota 9. In vetta c'è sempre l'Inter, che guida la classifica con 19 punti, davanti alla Roma a 17 e alla Lazio a 16.
Per la squadra di Paolo Vanoli si prospetta adesso un calendario particolarmente impegnativo. La prossima sfida sarà in trasferta a San Siro contro l'Inter capolista, un appuntamento difficile per provare a invertire la rotta e interrompere la serie negativa. Successivamente, al Franchi arriverà l'Atalanta, in una partita che potrebbe assumere un peso significativo per la classifica e per il morale del gruppo viola. Servirà una reazione immediata per provare a scacciare il fantasma della scorsa annata.
LA CLASSIFICA DI SERIE A dopo sette giornate
Inter – 19 punti
Roma – 17
Lazio – 16*
Milan – 15
Como – 14
Frosinone – 13
Cagliari – 13*
Juventus – 11*
Napoli – 10
Atalanta – 9
Lecce – 9
Sassuolo – 8
Torino – 7*
Bologna – 5
Monza – 4*
Parma – 4*
Genoa – 4
Fiorentina – 4
Udinese – 4
Venezia – 3
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