Dagli inviati Fabregas: "Var? Ci hanno spiegato le nuove regole. Ci saranno ancora degli errori"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato dalla sala stampa del Franchi al termine della vittoria ottenuta sulla Fiorentina. Ecco le sue parole: “Contro il Frosinone abbiamo sofferto la palla dietro la difesa e anche la Fiorentina gioca così. Abbiamo avuto tante opportunità di fare gol e a differenza di Frosinone oggi le abbiamo realizzate. Abbiamo fatto una partita completissima, sia sotto l’aspetto dell’aggressività che del possesso palla. Abbiamo provato a fare qualcosa di diverso e ha funzionato tutto al meglio”.

Come stanno Couto e Chalobah?

“Chalobah si è fermato in tempo, ha sentito solo un fastidio. Couto non doveva essere in campo, c’è stato un errore in distinta”.

Come ha valutato il gol dell’1-0? Cosa pensa del Var?

“Prima della sosta abbiamo fatto una riunione a Lissone e ciò che si è detto mi è piaciuto molto. Ci saranno ancora tanti errori, oggi magari c’era fallo su Goncçalves ma anche su Valle in occasione del gol viola… è così. Il calcio va talmente veloce che non è facile per l’arbitro giudicare”.