Under-16, Fiorentina esagerata: sei gol al Napoli e imbattibilità confermata

Vittoria travolgente per la Fiorentina Under 16 di Matia Balestracci, che nella quarta giornata di campionato supera il Napoli con un netto 6-1 e prosegue la propria marcia da imbattuta. Al Viola Park sono i viola a partire meglio, trovando il vantaggio a metà primo tempo grazie al colpo di testa di Carpita. Prima dell'intervallo il Napoli riesce a ristabilire la parità con Fattoruso, ma la risposta della Fiorentina è immediata: ancora Carpita è il più rapido ad avventarsi sulla respinta del portiere dopo una punizione di Floro Flores, firmando la doppietta personale e mandando i suoi al riposo sul 2-1.

Nella ripresa la squadra di Balestracci cambia passo e dilaga. Picardi firma il tris di testa, poco dopo Sorbini cala il poker e proprio i due confezionano l'azione che porta Mignemi a realizzare il quinto gol. A completare la goleada ci pensa infine il subentrato Jammeh per il definitivo 6-1. Un successo rotondo che permette alla Fiorentina di conservare l'imbattibilità e salire a 10 punti in classifica dopo quattro giornate.