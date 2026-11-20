Croci, l’esordio da record e il consiglio di Andreazzoli: "Bisognerebbe parlarne il meno possibile"

L'allenatore della Primavera della Fiorentina, Aurelio Andreazzoli, è intervenuto a Sky Sport Unplugged, trasmissione Youtube di Sky Sport, parlando di diversi temi, a partire dall'importanza del Viola Park, struttura che il tecnico considera un'eccellenza, ma che può nascondere anche qualche insidia per chi è ancora all'inizio del proprio percorso: "Il Viola Park è un ambiente straordinario, non si può esprimere a parole se uno non lo vede. E' uno spettacolo entrare qua dentro. Può essere anche un pericolo per questi ragazzi che pensano di essere arrivati a destinazione, invece è un percorso che comincia in un ambiente ideale che non deve distogliere dalle attenzioni che devono mettere verso un futuro difficile da raggiungere. Credo sia un aspetto negativo anche per le squadre che affrontiamo perché è un'esperienza che vogliono portarsi a casa. Giocare in quell'ambiente ti dà un'energia particolare".

È tornato ad allenare i giovani dopo tanti anni. Che cosa è cambiato nel modo di lavorare con loro? "Il mondo è cambiato, lo sappiamo. Non sono cambiate le persone che sono educabii come quelle di una volta. I pericoli sono maggiori. Le notizie corrono in modo esagerato e ti portano fuori strada, ma le persone rimangono talti: se riesci a stabilire un rapporto di crescita e fai capire che sei qui per loro è più facile interagire. C'è sempre necessità di mettere qualche paletto, come con i figli. Il gruppo che ho io è già ben educato perché esce da un ambiente che gli ha già dato gli strumenti. Non sono tanti i giocatori che arrivano in una rosa di Serie A usciti dal settore giovanile».

Federico Croci ha già esordito in prima squadra. Che ragazzo è e come vive l’attenzione che si è creata attorno a lui? "Un ragazzo serio, il pericolo è che venga interpretato come un ragazzo con i grilli per la testa. Ha 16 anni e mezzo e ha ottime qualità, avrebbe bisogno di sentir parlar meno di se stesso. Non si può evitare di parlarne perché è stato il più giovane esordiente nella storia della Fiorentina, ma diventa un problema. Bisognerebbe parlarne il meno possibile".

Ha fatto appendere una frase sull’anima e la passione nel lavoro. Da dove arriva e perché ha voluto condividerla con i ragazzi? "I lavori fatti senza anima sono lavori che lasciano poco. Se non ci metti passione è uno sforzo che non porterà mai a gesti che vorresti compiere'. Non è una mia frase ma l'ho fatta stampare e appesa un po' dappertutto. E' un messaggio del nostro dt Goretti. Secondo me queste due parole sono estremamente veritiere. Ora ne ho aggiunta una di Kane: ‘Non occorre fare rumore per avere successo, quello arriva col lavoro".

Com’è nata la chiamata di Paratici e che cosa le piacerebbe lasciare ai ragazzi alla fine di questa esperienza? "Mi ha fatto una sorpresa Paratici che non conoscevo personalmente, abbiamo parlato e se fossi stato in lui avrei fatto le stesse considerazioni sul ruolo. Se poi sarò l'esempio per qualcosa chiedetelo a lui. Mi piacerebbe che alla fine del nostro rapporto, loro mi abbracciassero e mi dicessero che sono stati felici di avermi incontrato. Non un secondo padre, ma un amico. Sono in un'età in cui le mie soddisfazioni me le sono tolte. Nell'esistenza di chiunque credo che a un certo punto ci sia la necessità di lasciare qualcosa. Che sia una cosa importante o una minima cosa. Io avevo allenato le giovanili viola 30 anni fa e qualcuno di loro se ne ricorda ancora…".

Che rapporto ha con le famiglie dei ragazzi? E quanto conta costruire un’identità comune nel vivaio viola? "Le famiglie non le ho conosciute né ora né al tempo perché non voglio averci a che fare. La Fiorentina è un ambiente dove si può esaltare questa identità, va creata sempre di più e credo sia facile da creare, ma devi stargli dietro".