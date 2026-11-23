FirenzeViola Mondiale U17, oggi c'è Italia-Costa d'Avorio: occhi ancora su Croci dopo la doppietta all'esordio

Dopo la goleada all'esordio, per l'Italia Under 17 arriva un test più impegnativo. Gli Azzurrini di Daniele Franceschini tornano in campo oggi alle 15.30 contro la Costa d'Avorio, nella seconda giornata del Gruppo E del Mondiale in Qatar. La Nazionale arriva dal 6-0 rifilato alla Giamaica, mentre gli ivoriani hanno superato l'Uzbekistan per 2-1. Entrambe sono a quota tre punti: una vittoria garantirebbe la qualificazione ai sedicesimi di finale con una giornata d'anticipo. L'ultimo impegno della fase a gironi per l'Italia sarà proprio contro l'Uzbekistan, il 26 novembre.

Occhi ancora puntati su Federico Croci, protagonista assoluto della prima uscita azzurra. Il classe 2010 della Fiorentina ha impiegato appena sette minuti per trovare il primo gol mondiale, raccogliendo una respinta del portiere, per poi firmare il raddoppio al 15' con un destro incrociato. Non soltanto le due reti: il giovane viola ha partecipato anche all'azione del 3-0 di Perillo, confermando una prestazione da protagonista. Per lui, già stabilmente aggregato alla Primavera di Aurelio Andreazzoli, sono finora dieci presenze e sette gol in campionato, oltre a una rete in Youth League e all'esordio in prima squadra in Coppa Italia contro il Benevento.

Quella contro la Costa d'Avorio sarà un'altra occasione per misurarsi con un palcoscenico internazionale e confermare quanto mostrato al debutto. Croci è uno dei due classe 2010 convocati da Franceschini, insieme a Francesco Olivieri dell'Atalanta, in una spedizione composta prevalentemente da ragazzi nati nel 2008 e nel 2009. La differenza d'età, almeno per quanto visto contro la Giamaica, non sembra rappresentare un problema. Adesso il livello si alza e il talento viola è chiamato a un'altra prova: Firenze lo guarda, il Mondiale comincia a conoscere il suo nome.