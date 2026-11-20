Mondiale U17, esordio da favola per Croci: doppietta in 15 minuti in Italia-Jamaica
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Sono bastati quindici minuti a Federico Croci per firmare i primi due gol dell’Italia Under 17 al Mondiale. Il talento viola classe 2010 ha sbloccato al 7’ la gara d’esordio contro la Jamaica e ha concesso il bis al 15’, portando subito sul 2-0 la squadra di Daniele Franceschini. Otto minuti tra una rete e l’altra per il gioiello del vivaio della Fiorentina, che ha lasciato il segno fin dai primi palloni del suo Mondiale. Un debutto da favola per il prospetto più brillante di casa viola e uno dei giovani più promettenti del calcio italiano.
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