Mondiale U17, 6-0 dell'Italia alla Jamaica all'esordio: doppietta di Croci

Federico Croci ha aperto il Mondiale Under 17 con due gol in otto minuti. C’è subito la firma della Fiorentina sul 6-0 con cui l’Italia di Daniele Franceschini ha battuto la Jamaica all’esordio. Al 7’ il numero 21 viola ha infilato in rete la respinta del portiere sulla conclusione di prima di Landi, servito da Gasparello. Al 15’ è stato proprio Gasparello a trovare Croci sulla sinistra, da dove l’attaccante ha incrociato il destro per il raddoppio.

Il viola ha partecipato anche all’azione del 3-0 al 34’, avviata da un suo tocco di prima e chiusa da Perillo di testa su invito di Landi. L’attaccante di scuola Empoli ha fatto doppietta prima dell’intervallo, ancora di testa, approfittando della libertà concessa in area su calcio d’angolo.I cambi di Franceschini nella ripresa non hanno frenato gli azzurrini. Al 56’ Giammatei ha firmato il gol più spettacolare della partita, una mezza rovesciata dal centro dell’area su invito di Fugazzola. Nel finale, a ritmi ormai calati, il neoentrato Corigliano ha sfruttato un pallone perso dalla Giamaica nella propria metà campo per fissare il risultato sul 6-0.