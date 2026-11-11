Italia U17, i convocati per il Mondiale in Qatar: c'è Federico Croci
FirenzeViola.it
Sono da poco stati resi noti i giocatori convocati dal ct dell'Italia U17, Daniele Franceschini, per il Mondiale U17 che si disputerà in Qatar dal 19 novembre al 13 dicembre. Nella lista dei calciatori presenti c'è anche il talento della Fiorentina Federico Croci, unico classe 2010 presente. Ecco i nomi dei 21 giocatori:
Lorenzo Costoli
Giampaolo Bonifazi
Matteo Albini
Djibril Diallo
Ludovico Varali
Andrea Donato
Jacopo Landi
Francesco Gasparello
Diego Perillo
Thomas Corigliano
Marcello Fugazzola
Christian Lupo
Jacopo Del Fabro
Davide Rigo
Gianluca Okon-Engstler
Riccardo Cassano
Francesco Olivieri
Carlo Galliera
Tommaso Casagrande
Gioele Giammattei
Federico Croci
Allenatore: Daniele Franceschini.
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Giovanili
Dalla paura al coraggio: Vanoli ha cambiato rotta. Basta pensare a non prenderle, questa Fiorentina non può farlo. Il cantiere è colpevolmente ancora aperto ma siamo vicini alla fine del puzzle. Serve un centrocampistadi Lorenzo Di Benedetto
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1 Dalla paura al coraggio: Vanoli ha cambiato rotta. Basta pensare a non prenderle, questa Fiorentina non può farlo. Il cantiere è colpevolmente ancora aperto ma siamo vicini alla fine del puzzle. Serve un centrocampista
Copertina
Angelo GiorgettiMastantuono luccica e irrita? Io uno come lui non lo tolgo mai. Quante critiche su Ndour: è la coperta di Linus per Vanoli, rassegnatevi. Giudizi severi su Oulai, Jimenez era più ingestibile
Mario TeneraniPeccato, la Fiorentina ci ha provato. Crescita della squadra, più convinta. I gol presi sono il male: adesso quota 25. Con una fase difensiva così è durissima...
Tommaso LoretoIl mondo viola sulle spalle di Vanoli. A prescindere da stasera il tecnico merita tempo, e sostegno dal club nella costruzione di una mentalità che ancora non c'è
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