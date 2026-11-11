Italia U17, i convocati per il Mondiale in Qatar: c'è Federico Croci

Italia U17, i convocati per il Mondiale in Qatar: c'è Federico CrociFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:40Giovanili
di Redazione FV

Sono da poco stati resi noti i giocatori convocati dal ct dell'Italia U17, Daniele Franceschini, per il Mondiale U17 che si disputerà in Qatar dal 19 novembre al 13 dicembre. Nella lista dei calciatori presenti c'è anche il talento della Fiorentina Federico Croci, unico classe 2010 presente. Ecco i nomi dei 21 giocatori:

Lorenzo Costoli

Giampaolo Bonifazi

Matteo Albini

Djibril Diallo

Ludovico Varali

Andrea Donato

Jacopo Landi

Francesco Gasparello

Diego Perillo

Thomas Corigliano

Marcello Fugazzola

Christian Lupo

Jacopo Del Fabro

Davide Rigo

Gianluca Okon-Engstler

Riccardo Cassano

Francesco Olivieri

Carlo Galliera

Tommaso Casagrande

Gioele Giammattei

Federico Croci

Allenatore: Daniele Franceschini.