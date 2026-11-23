FirenzeViola La forza del Monza è anche il suo punto debole: ecco come la Fiorentina può far male alla squadra di Juric

Spavaldo, aggressivo, imprevedibile. Ma anche fragile e discontinuo. Il Monza che questa sera alle 20.45 attende la Fiorentina al Brianteo è una squadra dalle caratteristiche piuttosto definite, costruita da Ivan Juric attorno a un 3-4-2-1 fatto di pressing alto, marcature aggressive e ricerca della verticalità. La rosa brianzola è la più giovane della Serie A, con un'età media di 23,6 anni, e comprende diversi profili interessanti: dall'inglese Jay Robinson (occhio che questo ha qualcosa di speciale) al nigeriano Akinsanmiro, passando per l'esterno vintage (per acconciatura alla Stranger Things)Ricardo Mangas, Saba Goglichidze e due vecchie conoscenze viola come Lorenzo Lucchesi ed Eddy Kouadio. Una formazione con tanta gamba e talento ancora da sgrezzare, che però ha trovato nel reparto offensivo il suo principale punto di forza.

Occhio a loro

Il nome da cerchiare in rosso è quello di Gustavo Varela. Il portoghese, classe 2005, ha già realizzato nove reti nelle prime undici giornate, diventando il principale riferimento offensivo di Juric. Più della metà dei 17 gol complessivamente segnati dal Monza porta la sua firma: un dato che racconta bene la dipendenza della squadra dal proprio centravanti. Varela attacca la profondità, sa muoversi in area e ha dimostrato una notevole capacità realizzativa (il tempismo nell'incocciare la palla (vedi il gol che segna al Napoli) è la sua migliore qualità. Attenzione anche a Mangas, che sulla corsia sinistra garantisce spinta e qualità nell'ultimo passaggio. Il Monza, del resto, non ha bisogno di dominare il possesso per rendersi pericoloso: preferisce recuperare palla e verticalizzare rapidamente, sfruttando gli spazi lasciati dagli avversari. E' un po' come giocare con la prima Atalanta di Gasperini, con meno qualità - ripetiamo però, occhio a Robinson, classe 2007 di proprietà del Southampton, uno di quelli che può far saltare il banco con una giocata-.

Punti deboli

I problemi arrivano soprattutto quando deve difendere. Dopo undici giornate i brianzoli hanno incassato 25 reti, esattamente come la Fiorentina: soltanto il Sassuolo ha fatto peggio dopo undici giornate. Sono 17 quelle realizzate, a fronte di sette punti in classifica e quattro sconfitte consecutive contro Torino, Napoli, Bologna e Atalanta. La squadra di Juric concede tanto, fatica a mantenere compattezza e può andare in difficoltà quando viene superata la prima pressione. C'è poi un dato particolarmente interessante: il Monza è tra le formazioni che commettono più errori in uscita che portano a conclusioni avversarie. Un limite che potrebbe incastrarsi con una delle caratteristiche della Fiorentina, seconda in Serie A per recuperi alti trasformati in tiri in porta. La pressione viola, dunque, può diventare un'arma importante per mettere in difficoltà la costruzione brianzola.

Dove si gioca la gara

È probabilmente questa la chiave della partita: aggredire il Monza senza concedergli campo per ripartire. La Fiorentina dovrà provare a sfruttare gli errori in costruzione, attaccare gli spazi lasciati alle spalle degli esterni e soprattutto impedire a Varela di ricevere palloni puliti in area. Non sarà una trasferta da sottovalutare, anche perché le difficoltà difensive accomunano le due squadre e il Monza ha individualità capaci di fare male. Ma i numeri raccontano di una formazione ancora incompleta, con talento e intensità da una parte, fragilità e poca continuità dall'altra. Per Vanoli e i suoi, l'occasione di trovare proprio nelle debolezze degli uomini di Juric le risposte che servono.