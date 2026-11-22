La Fiorentina U18 vince e Benassi esulta: "Altro ruolo ma stessa passione"
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L'ex calciatore della Fiorentina Marco Benassi, attaccati gli scarpini al chiodo, è tornato in viola con un altro ruolo, come collaboratore di Marco capparella nell'Under 18. Nell'ultima gara la squadra viola ha battuto 3 a 2 l'Atalanta e Benassi ha postato alcune foto di esultanza. Nelle storie c'è lo spogliatoio in festa in cui il "mister" scrive ai giocatori "Siete immensi", mentre nella bacheca posta quella a bordo campo dove lui stesso esulta al gol spiegando: "Passa il tempo, cambiano i ruoli, ma la passione per questo sport resta sempre la stessa".
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