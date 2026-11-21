Primavera, Fiorentina di scena a Monza: la formazione titolare di Andrezzoli

Torna in campo questa mattina la Fiorentina Primavera. La squadra allenata da Aurelio Andreazzoli torna protagonista nel campionato di categoria, facendo visita al Monza alle ore 11. L'Under 20 viola è attesa da una settimana mai così intensa con tre trasferte consecutive tra campionato e Youth League: si parte stamani, con i baby di Andreazzoli che saranno di scena in Brianza contro il Monza dell’ex collaboratore di Stefano Pioli Luciano Vulcano. Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina:

3-4-2-1: Fei; Melani, D. Beldenti, Boskovic; Martini, Bonanno, Cianciulli, Pietropaolo; Forte, Atzeni; Jallow. Allenatore: Andreazzoli