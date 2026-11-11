L'Italia U17 travolge per 6-0 il Lussemburgo: in campo Barbone, Bernamonte e Fortune

Esordio da incorniciare per l’Italia Under 17 guidata dall'ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual nel percorso di qualificazione all’Europeo. Ad Abovyan, in Armenia, la selezione azzurra ha travolto il Lussemburgo con un pesante 6-0, portando a casa i primi tre punti del girone. Il successo è arrivato grazie alle marcature di Scaglione, Elena, Sorrentino e Pipitò, con Borsa protagonista di una doppietta.

Spazio dal primo minuto anche a due giovani della Fiorentina: Mattia Barbone, difensore centrale che ha contribuito al poker azzurro servendo l’assist per il gol di Borsa, e Lorenzo Bernamonte, entrambi rimasti sul terreno di gioco per tutti i novanta minuti. È entrato a gara in corso, invece, il terzo viola convocato, Fortune Egharevba, mandato in campo al 65’. Il calendario prevede ora il confronto con l’Armenia di sabato, seguito dalla partita contro la Francia di martedì.