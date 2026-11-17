L'Italia U17 di Pasqual parla viola: l'1-0 alla Francia è di Bernamonte
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Non solo Nazionale maggiore e Under 21, anche l'Italia Under 17 del ct Manuel Pasqual ha infatti battuto la Francia per 1-0, conquistando così il primo posto nel Gruppo 10 del primo turno di qualificazione all’Europeo di categoria.
Oltre al ct (ex terzino e capitano della Fiorentina) il sapore viola alla vittoria è data soprattutto dal gol di Lorenzo Bernamonte, centrocampista appunto del club gigliato, che al 47' realizza il gol decisivo.
Anche gli altri due giovani viola convocati da Pasqual, Barbone ed Egharevba,hanno giocato dal primo minuto. Nel finale è servito però un grande intervento del portiere azzurro Rondelli, che al 72’ ha neutralizzato un calcio di rigore fissando il risultato sull'1-0 per gli azzurri.
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