UFFICIALE, Guidobaldi lascia la Primavera e va a Recanati

La Recanatese ha annunciato il ritorno in maglia giallorossa di Filippo Guidobaldi, attaccante classe 2004 che i leopardiani avevano ceduto alla Fiorentina la scorsa estate. La punta di Offagna vestirà la maglia del club marchigiano in prestito in questa seconda metà di stagione, dopo aver disputato sei gare con la Primavera viola nel girone d'andata.