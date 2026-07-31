Ufficiale
I giovani in lista di svincolo della Fiorentina, Guidorizzi va allo Scandicci
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Come ogni anno a fine stagione la Lega Serie A pubblica l'elenco dei giovani che le squadre di serie A hanno messo in lista di svincolo ossia hanno liberato in virtù dell'art. 107 delle NOIF (svincolo per rinuncia). La Fiorentina ne ha liberati 9. Tra questi il centrocampista Riccardo Guidorizzi, classe 2007 di Bagno a Ripoli, che ha vinto il torneo di Viareggio con la maglia della Fiorentina proprio in questa stagione, che ha trovato subito una nuova squadra, lo Scandicci.
L'ELENCO DEI GIOVANI SVINCOLATI DALLA FIORENTINA
ADAMCSIK ALEX MILIAN 08/07/2004
COSTOLI CRISTIANO 04/02/2007
EL OUARDI OMAR 09/01/2007
GUIDORIZZI RICCARDO 15/06/2007
HISELY LEONARDO 27/04/2007
JAKAJ ALBAN 31/03/2005
OLIVA DIAZ ERIK 01/02/2006
RUS LORENZO 12/06/2007
SALINI JACOPO 18/03/2004
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