Braschi verso la Serie B: il Modena accelera, resta vivo il Catanzaro

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Riccardo Braschi è pronto a salutare la Fiorentina per trovare maggiore continuità tra i professionisti. Il centravanti classe 2006 non è stato inserito da Fabio Grosso nella lista dei convocati per la prima parte del ritiro al Viola Park proprio per consentirgli di definire la sua prossima destinazione. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il club che al momento sta spingendo con maggiore decisione è il Modena, intenzionato a prelevare l'attaccante in prestito secco fino al termine della stagione.

Un'operazione che potrebbe essere favorita dalla presenza in panchina di Daniele Galloppa, tecnico che ha già allenato Braschi nella Primavera viola. Sulle tracce del giovane attaccante resta però vigile anche il Catanzaro, mentre il Padova, accostato al giocatore nelle scorse settimane, sembra aver perso terreno nella corsa.