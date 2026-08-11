Ufficiale
La Fiorentina annuncia: primi contratti da pro per Beldenti e Colaciuri
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La Fiorentina contrattualizza due giovani, che firmano così il loro primo contratto da professionista, si tratta del centrocampista Samuel Beldenti (fratello del difensore Dennis preso proprio questa estate dal Brescia) e dell'esterno Gabriele Colaciuri. Ecco i due comunicati:
Samuel Beldenti
"ACF Fiorentina comunica che il calciatore classe 2008 Samuel Beldenti ha firmato il suo primo contratto da professionista, della durata di 3 anni. Il centrocampista sarà quindi legato al Club gigliato fino al 30 giugno 2029".
Gabriele Colaciuri
"ACF Fiorentina comunica che il calciatore classe 2008 Gabriele Colaciuri ha firmato il suo primo contratto da professionista, della durata di 3 anni. L’esterno sarà quindi legato al Club gigliato fino al 30 giugno 2029".
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