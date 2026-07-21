Fei, il portiere della Primavera si racconta: "Allenarsi con De Gea è un sogno"

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Gianmaria Fei, portiere classe 2007 della Primavera della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club, raccontando le sue sensazioni sulla nuova stagione e i suoi obiettivi:"L'anno scorso abbiamo vissuto un campionato davvero speciale, difficile da dimenticare. In questa stagione mi sto trovando molto bene: conoscevo già gli altri portieri e questo ha reso tutto più semplice. Si è creato un gruppo fantastico, c'è un clima sereno e non mancano mai le risate."

Su De Gea: "Allenarmi con lui è qualcosa di bellissimo. Da bambino è sempre stato uno dei miei punti di riferimento e mi sono spesso ispirato al suo modo di stare in porta."

Sugli obiettivi personali: "Non mi sono prefissato traguardi particolari. Spero di restare con la Prima squadra il più a lungo possibile, senza però perdere di vista la Primavera, che voglio aiutare a raggiungere risultati importanti". E infine sul nuovo allenatore della Primavera, Aurelio Andreazzoli: "L'ho conosciuto e abbiamo avuto modo di parlare. Mi ha fatto un'ottima impressione: è una persona umile e molto disponibile."