Settore giovanile, sconfitte in amichevole per la Primavera e l'Under-18
Continua l’estate delle giovanili nazionali della Fiorentina. Al Viola Park doppia amichevole nella modalità dell’allenamento congiunto e altrettante sconfitte. La Primavera di Andreazzoli cede 1-6 al Forlì, società di Serie C. I biancorossi hanno dilagato fino ad avere cinque reti di vantaggio, all’85’ Kone ha accorciato le distanze che poi sono state subito ristabilite.
Cade anche la Under 18 nel test con la Rondinella Marzocco, formazione fiorentina neopromossa in Serie D. I viola di Capparella vanno in vantaggio con Casamenti alla mezz’ora, per poi subire la rimonta avversaria nel corso del secondo tempo e perdere per 1-2.
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Giovanili
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Copertina
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