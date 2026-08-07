Ufficiale
Non solo Deli, anche Angiolini va all'Empoli: cessione a titolo definitivo
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Si separano le strade tra la Fiorentina e Giammarco Angiolini. Il giovane classe 2007 è un nuovo giocatore dell'Empoli, che lo ha acquisito a titolo definitivo. Il trasferimento segue quello di Lapo Deli, passato invece al club azzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. Di seguito il comunicato dell'Empoli:
"Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l'accordo con ACF Fiorentina per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianmarco Angiolini. Centrocampista classe 2007, Angiolini si unirà alla Primavera azzurra di mister Filippeschi".
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