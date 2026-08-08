Primavera, altro ko in amichevole: il Bologna supera per 2-1 la Fiorentina

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Continua a faticare la Fiorentina Primavera di Aurelio Andreazzoli nel percorso di avvicinamento alla nuova stagione. Ieri, al Viola Park, i giovani viola sono stati superati in rimonta dal Bologna, capace di imporsi per 2-1 al termine di una gara combattuta. A sbloccare il risultato era stata la Fiorentina, grazie al calcio di rigore trasformato da Jallow. Nella ripresa, però, la reazione dei rossoblù ha ribaltato completamente l'inerzia della sfida: prima il colpo di testa di Castaldo, poi il sinistro al volo dalla distanza di Badori hanno consegnato al Bologna il successo.

Per la Primavera viola si tratta della terza sconfitta nelle prime tre amichevoli di questo precampionato. In precedenza erano arrivati il ko per 2-1 contro lo Scandicci e quello, più pesante, per 6-1 sul campo del Forlì. Il tempo per affinare condizione e meccanismi, comunque, non manca. L'esordio ufficiale della Fiorentina Primavera è infatti fissato per il 22 agosto, quando i ragazzi di Andreazzoli saranno di scena sul campo del Sassuolo.