Sturli: "Con Andreazzoli idee chiare, allenarsi con la prima squadra è un sogno"

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Dopo l'allenamento congiunto disputato ieri contro la prima squadra, il terzino destro della Fiorentina Primavera Edoardo Sturli ha raccontato le proprie sensazioni ai canali ufficiali del club viola. Il difensore ha ripercorso la crescita vissuta nella scorsa stagione, culminata con la conquista dello Scudetto, soffermandosi poi sull'impatto avuto con il nuovo tecnico della Primavera, Aurelio Andreazzoli, e sull'emozione di condividere il campo con i giocatori della prima squadra: "A inizio stagione non ero partito con la testa giusta e ho incontrato qualche difficoltà. Con il passare dei mesi, grazie all'aiuto di mister Galloppa e dei compagni, sono riuscito a ritrovarmi e a esprimermi bene nella parte finale dell'anno. Spero di aver dato il mio contributo alla vittoria dello Scudetto, che era il nostro obiettivo più importante."

Sul nuovo allenatore: "Mister Andreazzoli non ha certo bisogno di presentazioni: tutti conosciamo la sua esperienza. Già da come parla si capisce che è una persona straordinaria. Anche se lavoriamo insieme da poco, i concetti che ci ha trasmesso mi sembrano davvero validi. Dobbiamo seguirlo, ascoltarlo e cercare di ripetere quanto di buono abbiamo fatto nella scorsa stagione."

Sul test di ieri con la prima squadra: "Allenarsi con la prima squadra è tutta un'altra cosa: sono emozioni che tutti noi sogniamo di vivere. Sono cresciuto nel Valdarno, a due passi da Firenze, quindi indossare questa maglia e lavorare con i grandi è qualcosa di speciale. Da bambino andavo allo stadio con mio padre ed ero emozionatissimo: oggi essere qui e allenarmi con loro è una soddisfazione enorme."