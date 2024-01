PRIMAVERA, Battuto 4-2 il Milan: è semifinale di C. Italia

Anche la Fiorentina Primavera è in semifinale di Coppa Italia. La squadra di Daniele Galloppa ha rimontato il Milan quest'oggi da 0-2 a 4-2 grazie alla doppietta di Caprini e i gol di Braschi e Sene i quali hanno risposto a Simmelhack e Cuenca. Qualificazione ottenuta per il secondo anno di fila. L'avversaria sarà la vincente di Roma-Sassuolo il cui fischio d'inizio è in programma domani alle ore 14:00.