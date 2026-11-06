Andreazzoli soddisfatto della Fiorentina Primavera: "C'è un gruppo affiatato"

Aurelio Andreazzoli, tecnico della Fiorentina Primavera, è intervenuto ai canali ufficiali del club viola, esprimendo grande soddisfazione per l'atteggiamento dei suoi giocatori e per il lavoro svolto dalla squadra: "I ragazzi sono bravi, attenti, seguono, prendono tutto ciò che proponi: sono bravi a trasformare in realtà le richieste che facciamo dallo staff, ci rendiamo conto che il gruppo risponde come vorremmo. Nell'ultima gara abbiamo cambiato sette giocatori rispetto alla formazione precedente, se la squadra risponde alla stessa maniera significa che il ragionamento è stato recepito. I ragazzi mi confermano che le strade prese in precedenza ci stanno portando dove vorrei".

Sul gruppo aggiunge: "L'aspetto più importante e più soddisfacente è la creazione di un gruppo affiatato: abbiamo già parlato di famiglia e ciò dimostra che i ragazzi si aggregano molto volentieri, non ci sono gruppetti sparsi ma un unico gruppo, che gode del piacere di stare insieme. Sono ragazzi molto seri, bravi ragazzi: fanno le cose perché sanno che devono essere fatte e non fanno fatica a farle".