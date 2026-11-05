Italia U17, i convocati di Pasqual per le gare di novembre: ci sono 4 viola
Dopo aver disputato la Telki Cup dal 26 al 30 agosto in Ungheria e l’Istria Youth Cup dal 26 settembre al 6 ottobre in Croazia, la Nazionale Under 17, campione d’Europa in carica, sosterrà, dal 4 al 7 novembre a Novarello, uno stage di preparazione al primo turno delle qualificazioni europee, in programma dall’11 al 17 novembre in Armenia.
L’Italia, inserita nel Gruppo 10, esordirà mercoledì 11 novembre (ore 9), allo stadio ‘Vahagn Tumasyan’ di Abovyan, contro il Lussemburgo, per poi affrontare l’Armenia, padrona di casa, sabato 14 novembre (ore 12) all’FFA Academy Stadium di Erevan, prima di tornare a Abovyan, martedì 17 novembre (ore 11), per sfidare la Francia.
Il tecnico Manuel Pasqual ha convocato per l’occasione 27 calciatori, tutti nati nel 2010, che si raduneranno domani a Granozzo con Monticello, in provincia di Novara, dove sosterranno cinque sedute di allenamento in tre giorni, prima di affrontare i pari età del Genoa sabato 7 novembre (ore 12). Al termine dell’incontro sarà diramata la lista dei 20 prescelti per il Round 1.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Umberto Costante (Inter), Filippo Rondelli (Atalanta);
Difensori: Christian Bacuzzi (Milan), Mattia Barbone (Fiorentina), Dennis Beldenti (Fiorentina), Lorenzo Damonte (Genoa), Lorenzo Dattilo (Roma), Alessandro Ghiotto (Juventus), Diego Lucarelli (Inter), Federico Marchello (Milan), Sebastian Mattei (Roma), Jeff Odje (Atalanta);
Centrocampisti: Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Noham Blandina (Genoa ), Stefano Camara (Vicenza), Cristian Norelli (Cremonese), Edoardo Rastello (Juventus), Roberto Scaglione (Parma), Abdou Samath Seye (Milan), Cristian Sorrentino (Milan);
Attaccanti: Gabriele Borsa (Milan), Achille Cauli (Como), Fortune Erhunmwun Egharevba (Fiorentina), Michele Elena (Lazio), David Furlan (Hellas Verona), Giuseppe Pipitò (Juventus), Pietro Salvai (Juventus).
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