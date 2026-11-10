Date orari della Youth League: Fiorentina in Georgia il 25 novembre

Sarà la Dinamo Tbilisi l'avversaria della Fiorentina Primavera nel terzo turno di Youth League. La formazione guidata da Aurelio Andreazzoli si prepara dunque ad affrontare la squadra georgiana nel doppio confronto che metterà in palio un posto nella fase successiva della competizione europea.

Il calendario delle due partite è stato definito: il primo appuntamento è fissato per il 25 novembre alle ore 16, quando i viola scenderanno in campo in Georgia per la gara d'andata. Il confronto decisivo si giocherà invece il 9 dicembre alle ore 15, con il Viola Park di Bagno a Ripoli che farà da cornice alla sfida di ritorno. La Dinamo Tbilisi ha staccato il pass per il turno successivo superando il Copenaghen al termine di una qualificazione particolarmente combattuta. Dopo aver vinto 3-0 la partita d'andata, i georgiani sono stati sconfitti con lo stesso punteggio nel secondo confronto, riuscendo comunque a conquistare il passaggio del turno ai calci di rigore. Occhi puntati in particolare su Tornike Kvaratskhelia, autore di una doppietta nella prima sfida.