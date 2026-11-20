Domani la conferenza stampa di Paolo Vanoli al VP: ecco l'orario

La Fiorentina ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali l'appuntamento con la stampa in programma domani pomeriggio. Alle ore 15, infatti, il tecnico viola Paolo Vanoli sarà protagonista della consueta conferenza stampa prepartita, durante la quale presenterà la sfida contro il Monza, in programma lunedì.

Ecco l'annuncio ufficiale del club

A ufficializzare l'orario e il luogo dell'incontro è stata la stessa società viola attraverso una nota pubblicata sui propri canali: «ACF Fiorentina informa che domani, sabato 21 novembre, alle ore 15:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di Mister Vanoli in vista di Monza-Fiorentina».

I temi della conferenza stampa

L'allenatore avrà modo di analizzare il momento attraversato dalla squadra, soffermandosi sulle condizioni dei giocatori, sulle possibili scelte di formazione e sulle insidie della prossima trasferta. Un appuntamento utile anche per conoscere le ultime indicazioni in vista di una gara importante per il cammino della Fiorentina in campionato.