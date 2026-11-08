Dagli inviati Primavera, Andreazzoli non fa drammi dopo il Como: "I ragazzi dormano sereni"

La Fiorentina Primavera va in vantaggio per 2-0 ma poi si fa rimontare dal Como. Al Viola Park finisce 3-2 per i lombardi, che superano i viola in classifica, ma Aurelio Andreazzoli, reduce da otto risultati utili consecutivi e sei vittorie prima di oggi pomeriggio, non fa drammi: "Questo è anche il bello del calcio, succede l'imponderabile. A volte accada per negligenza, a volte per casualità. Credo che la negligenza non ci sia stata, ho detto ai ragazzi che non ho nulla da rimproverare, c'è stata tanta casualità. Forse ci siamo abbassati un po' e c'è mancata un po' di determinazione, ci siamo spaventati, abbiamo avuto un po' di tempo per reagire e non siamo riusciti a recuperare. Ho detto ai ragazzi di prendere questa partita come esperienza e di fare un esame di coscienza individuale, ma credo che ce l'abbiano messa tutta, possono dormire tranquilli stasera ma anche io. Speriamo di perdere un'altra partita tra sei giornate, ci metterei la firma. Bisogna essere bravi ad andare dagli avversari e farli i complimenti.

La sosta adesso serve a fare il lavoro che stiamo facendo. Ripeto, i ragazzi mi hanno soddisfatto. Hanno giocato come dovevamo giocare, i gol sono stati ricercati in base a quello che proviamo a fare. Abbiamo ruotato anche tanto i giocatori nelle ultime tre gare, tra oggi, la gara di mercoledì e Cesena. La partita di oggi la metto tra quelle che ti possono far crescere".

Poi, sul passaggio del turno conquistato mercoledì in Youth League, con la vittoria nel ritorno in Bulgaria contro il Semptemvri Sofia (anche all'andata la Fiorentina aveva vinto 5-0, al ritorno 3-0) con conseguente sfida nel terzo turno contro la Dinamo Tiblisi, Andreazzoli ha detto: "Sarà un appuntamento importante, un po' gravoso per il nostro team manager che deve organizzare questa trasferta. Ma devo dire che la società ci è stata vicina nel tentativo di agevolare un viaggio notevole".