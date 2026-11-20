FirenzeViola Sarà 4-3-3 o 4-2-3-1? Dal centrocampista al terzino: cosa suggerisce il mercato

La Fiorentina cercherà un centrocampista e considererà l'arrivo di un terzino: il calciomercato suggerirà il sistema tattico

"Qui si parla troppo di moduli" ha dichiarato Pedro Gonçalves qualche giorno fa al Corriere dello Sport - Stadio. Una puntualizzazione vera nei fatti ma inevitabile nella teoria, perché il sistema tattico rimarrà sempre un indicatore della filosofia dei club. Non c’è calcio moderno che tenga: se la società persegue il 4-3-3 potenzia il centrocampo, se battezza il 4-2-3-1 punta su trequartisti ed esterni. Se scommette sul 3-5-2 cerca gli esterni a tutta fascia. Una legge non scritta che rivelerà la via del mercato.

Ancora 4-3-3

Vale anche per la Viola, la cui priorità è un centrocampista roccioso e dinamico. Un Sandro Tonali, per intendersi. Ad oggi il nome caldo è quello di Pierre-Emile Hojbjerg, quindi viene da pensare che la Fiorentina si affiderà al 4-3-3, tanto più che ha già in rosa i vari Fagioli, Oulai, Ndour, Brescianini e Atta. Da non sottovalutare il ritorno di Lucas Torreira, i cui agenti lanciano continui segnali di apertura. L’uruguaiano vuole lasciare la Turchia e si riproporrà a gennaio, vedremo a che cifre e a quali condizioni.

L'ipotesi 4-2-3-1

D’altra parte tra gli obiettivi invernali c’è il terzino sinistro. Un po’ perché Parisi rientrerà da un lungo infortunio, e un po’ perché potrebbe essere impiegato in attacco. A quel punto chissà che non torni d’attualità il 4-2-3-1, considerata la presenza dei vari Gonçalves, Mastantuono, Njie e lo stesso Atta. Attraverso le scelte invernali si paleserà, insomma, il criterio tattico che deciderà di cavalcare la Fiorentina. Siamo ancora a una fase embrionale delle strategie di mercato, ma tra poche settimane sarà inevitabilmente tutto più chiaro.