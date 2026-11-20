Vanoli: "Meglio un anno 12esimi ma costruendo. Con Parisi e Pedro vado in battaglia"

Nella sua lunga lettera scritta con Cronache di Spogliatoio, l'allenatore viola, Paolo Vanoli, ha elogiato - tra i vari singoli - anche Fabiano Parisi e Pedro Goncalves. Per il tecnico della Fiorentina si tratta di elementi su cui contare soprattutto come mentalità: "Se vuoi lavorare bene, la persona viene prima di tutto. Faccio due esempi recenti: Parisi e Goncalves. Quando a un calciatore chiedi uno sforzo, o un cambiamento, in un momento di difficoltà, e la risposta è «Mister, nessun problema», allora vi assicuro che puoi andare a fare quello che vuoi. Fabiano è un esempio importante: una persona che ha sempre fatto il terzino, si è messo a disposizione quando la coperta era corta dicendo «Se pensa che questo per la squadra vada bene, allora va bene. Non si preoccupi che io ci sono». Capisci la persona che hai davanti. Disponibilità. Poi per la stagione che ha fatto dopo… forse ci eravamo sbagliati tutti pensando che fosse un terzino! Vale la stessa cosa quest’anno con Pedro Goncalves: «Mister, anche solo per 5 minuti, ma io ci sono». Allora capisci che stai costruendo qualcosa, che davanti a questa possibilità di crescita e lavoro, puoi andare in battaglia".

Vanoli chiosa poi sulla stagione e sulle possibilità della rosa: "Sicuramente avere molti giovani è un’occasione per creare anche un percorso personale insieme a loro: è il progetto che ha cercato la società. E sono d’accordo con il direttore: meglio un anno dodicesimi ma costruire qualcosa per il futuro. Per questo sono tornato con grande entusiasmo. Nei pochi momenti in cui stacco mi accorgo che la vita sta correndo in fretta. Questo lavoro te la fa correre tantissimo. Lo vedo con i miei figli che è passata una vita: hanno 27, 24 e 13 anni. E mi rendo conto che il tempo scivola via".