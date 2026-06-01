La Fiorentina Under-15 vola in semifinale scudetto: adesso il Milan

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La Fiorentina Under 15, allenata da Matia Balestracci, ha conquistato con merito l’accesso alla semifinale scudetto del campionato Giovanissimi Nazionali Under 15, superando la Roma nel doppio confronto dei quarti di finale. Dopo l’emozionante passaggio del turno contro l’Atalanta negli ottavi, arrivato all’ultimo secondo, i giovani viola sono riusciti a compiere un’altra impresa contro i giallorossi, che avevano chiuso al primo posto il Girone C.

Dopo una memorabile gara d’andata, vinta 2-0 grazie alle reti di Mubin e del solito Mignemi, i ragazzi di Balestracci hanno staccato il pass per la semifinale pareggiando 1-1 in casa della Roma, grazie al gol di Plepi. La Fiorentina Under 15 affronterà in semifinale il Milan, che affronterà i viola nella semifinale d’andata in programma domenica 7 giugno al Rocco B. Commisso Viola Park (orario da definire).