FirenzeViola Piero Pelù in esclusiva: "Serve una grande Fiorentina, sennò ci si inc.... Grosso? C'è un po' di "gobbismo" nell'aria"

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Tempo di bilanci in casa Fiorentina. Non solo per bocca degli addetti ai lavori ma anche da parte di chi vive la maglia viola come se fosse una seconda pelle. Tra questi, sicuramente, c'è il noto cantante Piero Pelù, che oggi ha parlato a FirenzeViola.it in esclusiva soffermandosi non solo su quella che è stata la stagione appena conclusa ma anche su quella che inizierà a breve: "Aspettiamo una grande stagione... Sennò ci si incazza" l'esordio deciso di Pelù: "Anche perché quest'anno si è fatto ca....".

Almeno c'è stata la vittoria sulla Juventus...

"Quello è stato un regalo pazzesco".

Che propositi ha per la nuova stagione?

"Non so... Quest'anno dovevamo essere più forti dell'anno scorso, nessuno si aspettava una stagione così disastrosa... Abbiamo perso anche il presidente, sicuramente quella cosa non ha aiutato".

Come le è parso il lavoro di Vanoli?

"Vanoli il suo sporco lavoro lo ha fatto. A dicembre eravamo in C2 (ride, ndr)".

Cosa pensa di Grosso?

"Non lo conosco, il Sassuolo mi sembra faccia dei buoni campionati. C'è un po' di gobbismo nell'aria".

Fiducia in Paratici?

"Speriamo nella sua esperienza. Siamo nell'anno del centenario, non si può fare una figura di m.... Senza nemmeno la Curva. La finite o no?".

Kean lo terrebbe?

"Se ha voglia di giocare lo tengo. Chi non ha voglia di giocare può andare. E' come nei gruppi musicali: chi ha voglia di spaccare sta alla grande. Chi rimane per fare finta no. Ci vuole entusiasmo e attaccamento alla maglia. Almeno per una stagione... (ride, ndr)".

Quella di Bati era una grande Fiorentina..

"Però non si può vivere di nostalgia. Parliamo di cose belle".

Prego.

"Abbiamo la Primavera più forte d'Italia. Sono stati bravi i ragazzi, li ho visti compatti. Speriamo arrivino in prima squadra. Ma non solo per la Fiorentina: anche per quella schifezza che è la Nazionale italiana da dodici anni a questa parte".

Qual è il suo sogno?

"Il prossimo Scudetto...".