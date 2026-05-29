L'Avellino si inserisce nella corsa ad Harder: dirigenti biancoverdi ieri al Viola Park
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Il futuro di Jonas Harder, centrocamposta classe 2005 che quest'anno ha giocato in prestito al Padova in Serie B, potrebbe nuovamente essere lontano da Firenze e dalla Fiorentina, ma non nuovamente al Padova, nonostante il l'interesse manifestato di prolungare il prestito di un altro anno. Secondo quanto riportato infatti da Sport Channel 214, nelle ultime ore sarebbe arrivato forte sul giocatore l'inserimento dell'Avellino.
Ieri i dirigenti del club biancoverde sono stati avvistati al Viola Park, e oltre ad aver seguito la finale scudetto vinta dai ragazzi di Galloppa contro il Parma, hanno avviato anche i contatti con la dirigenza gigliata proprio per Harder.
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