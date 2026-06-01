Calciomercato Grosso, via libera Fiorentina: mercoledì la risoluzione con il Sassuolo

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Dopo giorni di contatti è stato raggiunto l'accordo tra il tecnico e il club emiliano. Da quel momento potrà essere tesserato dalla società viola

La fumata bianca è ormai a un passo. Dopo giorni di trattative e confronti tra le parti, Fabio Grosso e il Sassuolo hanno trovato l'accordo per la risoluzione del contratto che ancora legava l'allenatore al club neroverde. La rescissione verrà formalizzata nella giornata di mercoledì, passaggio decisivo che consentirà al tecnico di liberarsi ufficialmente e di aprire così il capitolo Fiorentina.

Separazione senza strascichi

Si tratta dell'ultimo vero ostacolo burocratico prima dell'approdo in viola dell'allenatore reduce dalla positiva esperienza sulla panchina emiliana. Nelle ultime settimane i dialoghi tra Grosso e il Sassuolo sono proseguiti in maniera costante per trovare una soluzione condivisa e arrivare alla separazione senza strascichi. Un'intesa che adesso è stata raggiunta e che verrà ratificata nelle prossime ore.

Subito la firma coi viola

Una volta depositata la rescissione, Grosso sarà libero di firmare e di essere tesserato dalla Fiorentina, che da tempo ha individuato nell'ex campione del mondo il profilo ideale a cui affidare la guida tecnica della prima squadra. Da mercoledì, dunque, il tecnico potrà completare tutti gli adempimenti formali necessari per iniziare ufficialmente la sua avventura a Firenze.