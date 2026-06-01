FirenzeViola Dodo e le attese non rispettate di una stagione turbolenta: ora è nel mirino di due big

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Si chiude una stagione difficile per il brasiliano che adesso piace sia alla Roma che al Napoli

La Fiorentina di Fabio Paratici si addentra sempre di più nel mercato estivo alla ricerca di rinforzi per risollevare una squadra e una piazza dopo una stagione complicata, che l'ha vista a un passo dalla retrocessione per una buon parte del campionato. Tra i calciatori che hanno sofferto maggiormente questo andamento stagionale della squadra, c'è Dodo. Il terzino brasiliano alla vigilia di questa stagione era visto come uno dei laterali destri più incisivi e pericolosi della Serie A, soprattutto a livello offensivo e di spinta. Tali attese non sono state rispettate e le prestazioni di Dodo non hanno reso giustizia al suo enorme potenziale.

L'exploit con Palladino e il calo

Quest'ultimo è stato messo ampiamente in mostra nello scorso campionato. Sotto la guida tecnica di Raffaele Palladino, che aveva fatto di lui un punto fermo, il brasiliano creava scompiglio in tutte le difese avversarie con i suoi cross e le sue progressioni lungo la fascia, che gli hanno permesso di sfornare 5 assist e di mettere a referto questi dati: 53% di dribbling riusciti (la percentuale più alta di tutta la Serie A), 11 occasioni nitide create e 82% di precisione passaggi. Tutte statistiche che in questa stagione sono calate, anche se non drasticamente, a dimostrazione di come, anche il percorso stagionale dei viola abbia influito sul suo rendimento in campo. Questo non gli ha impedito di segnare i suoi primi due gol con la maglia della Fiorentina.

Le voci di mercato

Dopo questa turbolenta stagione il nome del terzino della Fiorentina, considerato anche il suo valore di mercato accessibile per numerose società, è sulla bocca anche di qualche club italiano, come Napoli e Roma. I giallorossi si erano già interessati a Dodo tra aprile e maggio quando Massara avviò i primi contatti con l'entourage del calciatore e ora lo ha messo tra la lista dei preferiti per completare la coppia brasiliana con Wesley.