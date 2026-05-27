Primavera, le date della prossima stagione: campionato, Coppa e Supercoppa

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Sono state rese note in queste ore le date del prossimo campionato Primavera (2026/27), che potrebbe vedere la Fiorentina come squadra campione in carica (tutto dipenderà dalla finale di domani contro il Parma). Il torneo "Facchetti" avrà inizio sabato 22 agosto con la prima giornata della regular season, che terminerà il 22 maggio 2027. La fase finale della manifestazione avrà inizio il 27 maggio 2027 e terminerà il 3 giugno (da capire se le finali saranno di nuovo al Viola Park per il quarto anno di fila).

Saranno previsti tre turni infrasettimanali (16 dicembre, 6 gennaio e 3 marzo) oltre a ben cinque soste per le nazionali oltre a quella natalizia. La Supercoppa si giocherà il 9 o il 16 settembre 2026. La Coppa Italia invece vedrà esordire la Fiorentina negli ottavi di finale il prossimo 20 gennaio 2027, con la finale in programma il 28 aprile prossimo.