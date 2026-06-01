Da Palladino a Grosso: il procuratore Riso e il rapporto coi viola

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In arrivo un altro allenatore di Giuseppe Riso: Grosso chiude il cerchio iniziato con Palladino, dimissionario un anno fa.

Fabio Grosso è sempre più vicino alla Fiorentina. La dirigenza viola sta risolvendo gli ultimi dettagli legati allo staff tecnico, dopodiché potrà annunciare il suo innesto. Grosso si è affidato alla procura di Giuseppe Riso, agente che sta conducendo la trattativa per il suo arrivo a Firenze. Negli ultimi tempi il fratello, Andrea Riso, è stato più volte allo stadio Artemio Franchi, forse proprio nell'ottica di mantenere vivi i contatti con la società viola.

Il trascorso con Riso.

In tutto questo l'agenzia di Riso è quella che cura gli interessi di Raffaele Palladino. Che circa un anno fa rassegnava le sue dimissioni, lasciandosi in malo modo con Firenze e la Fiorentina. Ciò nonostante, e forse complice l'addio di Daniele Pradè, il club viola ha continuato a lavorare con Riso, acquistando Marco Brescianini e trattando altri suoi giocatori, come Tommaso Baldanzi. Fino ad arrivare a Grosso, che si appresta a guidare la Fiorentina.