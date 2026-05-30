Tanti giovani viola in prima squadra? Merito di Aleksandr Nizelik: ecco chi è

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Una delle figure che stanno dietro al successo del settore giovanli della Fiorentina, che negli ultimi giorni grazie alla vittoria della Primavera nella finale scudetto contro il Parma è tornato alla ribalta, è quella di Aleksandr Nizelik, collaboratore tecnico da qualche anno dei viola. Nizelik, come ricorda stamani La Gazzetta dello Sport, si occupa di agevolare il salto dei giocatori dalla Primavera alla prima squadra. Una figuraunica a cui il club affida un compito di grande rilievo, sia tecnico sia sul piano mentale e delle motivazioni, per far crescere i ragazzi e portarli al grande salto.