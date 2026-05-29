FirenzeViola Non solo Primavera: ecco la situazione delle altre giovanili della Fiorentina

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Ieri ha suscitato una grande gioia la vittoria dello scudetto da parte della Fiorentina Primavera, al Viola Park contro il Parma. La ciliegina sulla torta di un percorso importante fatto dai ragazzi di Galloppa che, al secondo tentativo, ha centrato l'obiettivo portando il quarto scudetto a Firenze.

Under 15 e Under 17

Ma potrebbe essere non l'unica squadra giovanile a farlo perché almeno altre due, se non tre, sono su quella strada. Ad esempio l'Under 15. La squadra viola ha già vinto la gara di andata dei quarti contro la Roma per 2-0 e questo week end sarà impegnata nel ritorno, a caccia della semifinale. A giugno toccherà anche all'Under 17 giocare i palyoff.

Under 18 in 90 minuti

C'è poi l'Under 18 di Marco Capparella (sarà lui l'erede di Galloppa in Primavera?) e Marco Benassi che deve ancora terminare la regular season. Manca una giornata ed è ancora tutto in ballo: sono cinque le squadre in corsa per tre posti ancora disponibili, con la classifica cortissima. La Fiorentina, che nell'ultimo mese ha spinto sull'acceleratore, è ovviamente tra queste ed affronterà un Parma sulla carta tranquillo.