Under-14, la Fiorentina chiude al quinto post nell'Abano Football Trophy

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Quinto posto per la Fiorentina nella trentaduesima edizione dell’Abano Football Trophy, torneo internazionale andato in scena a Abano Terme e riservato alla categoria Under 14. Fase a gironi di qualità per i ragazzi di Matteo Innocenti. Al debutto la doppietta di Canu stende la Juventus (2-0), poi ancora Canu (doppietta) e Remorini rimontano i giapponesi del Kashiwa Reysol (3-1), infine nel pirotecnico pareggio (3-3) con i belgi del Bruges si conferma la vena realizzativa di Canu (doppietta) e Pirrone. La fase a eliminazione diretta porta la prima sconfitta e il conseguente scivolamento nel tabellone.

Ai quarti di finale Bini segna contro lo Sporting Lisbona, ma sono i portoghesi a imporsi nella lotteria dei rigori (6-7) e a guadagnare il pass per la semifinale. La Fiorentina va nella parte di tabellone dal quinto all’ottavo posto e infila due vittorie, 5-1 al Como e 4-1 ai francesi dello Strasburgo, per piazzarsi a ridosso delle migliori quattro. Lo riporta Canteraviola.com.