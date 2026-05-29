L'Italia U17 batte 3-0 il Montenegro: Croci titolare ed autore dell'assist del primo gol

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Nell'Italia Under 17 uscita vincirice dalla seconda partita del Gruppo B dell'Europeo di categoria, battendo per 3-0 il Montenegro con le reti di Ballarin, Corgiliano e Fugazzola, si è messso in mostra, da sotto età, il talento della Fiorentina classe 2010 Federico Corci. Scelto da Franceschini come titolare nel ruolo di sottopunta, Croci si è reso autore dell'assit per il gol di Ballarin che ha sbloccato il match, calciando perfettamente il calcio d'angolo che ha portato alla rete.