La Fiorentina U9 ha vinto la Budapest Youth Cup in Ungheria: tutti i risultati

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La Fiorentina U9 ha vinto la Budapest Youth Cup, torneo internazionale andato in scena nella capitale ungherese. Nel girone eliminatorio i baby viola hanno conquistato sei vittorie e una sconfitta, chiudendo - con 18 punti - al primo posto. I risultati: 1-2 con gli ungheresi dell’Újpest FC, 3-0 ai rumeni del Viitorul Cluj, 8-0 ai montenegrini del FK Drezga, 3-0 agli ungheresi del Gödöllöi SK, 4-1 agli ungheresi dell’Olasz FS, 11-0 ai rumeni del CSC Dumbrăvița Academy, 1-0 ai belgi del Genk. Qualificata al girone Gold, la Fiorentina ha messo insieme cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta.

I risultati: 1-2 con gli ungheresi del MTK Budapest, 0-0 con i croati della Lokomotiv Zagreb, 2-1 ai croati della Dinamo Zagreb, 2-0 agli ungheresi del Kecskeméti LA, 4-1 agli ungheresi dell’Újpest FC, 1-0 alla Lazio, 1-0 agli ungheresi del III. Ker. TVE. La Fiorentina ha chiuso così con 16 punti, davanti a Dinamo Zagreb (14), Lazio (13) e alle altre squadre affrontare, vincendo così la manifestazione. Lo riporta CanteraViola.com.