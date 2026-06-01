FirenzeViola Il Viola Park ricorda Joe Barone: domani al via la terza edizione del Memorial

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Torna il torneo dedicato all'ex direttore generale viola: in campo le annate 2015 e 2016 con sedici formazioni protagoniste

Sedici squadre ai nastri di partenza, un’intera giornata di calcio giovanile e un ricordo che continua a vivere attraverso il pallone. Il Viola Park si prepara infatti ad ospitare la terza edizione del Memorial Joe Barone, il torneo dedicato all’ex direttore generale della Fiorentina, scomparso nel marzo del 2024 e ancora oggi figura centrale nella memoria del mondo viola.

Il format del torneo

L’appuntamento è fissato per lunedì 2 giugno, con calcio d'inizio alle ore 10 fino alle ore 19, all’interno del centro sportivo di Bagno a Ripoli, dove andrà in scena una manifestazione riservata ai bambini delle annate 2015 e 2016. Saranno sedici le formazioni partecipanti, suddivise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno, in una giornata che unirà competizione, divertimento e spirito di condivisione, valori che hanno sempre contraddistinto il percorso umano e professionale di Joe Barone. Dopo le prime due edizioni, il torneo è ormai diventato un appuntamento fisso del calendario giovanile viola. Un evento che la Fiorentina continua a portare avanti con grande partecipazione, coinvolgendo società provenienti da diverse realtà del territorio e offrendo ai più piccoli l’opportunità di confrontarsi in una cornice d’eccezione come quella del Viola Park.

I valori di Joe

L’obiettivo, come sempre, va ben oltre il risultato del campo. Il Memorial Joe Barone rappresenta infatti un momento di incontro e crescita per i giovani calciatori, chiamati a vivere una giornata di sport all’insegna del fair play e dell’amicizia. Un modo concreto per tramandare alle nuove generazioni quei valori che Barone ha cercato di trasmettere durante gli anni trascorsi alla guida della Fiorentina e che il club continua a custodire con iniziative come questa.