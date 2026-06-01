Lutto nel mondo del calcio, scomparso Oikonomou all'età di 33 anni

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Lutto nel mondo del calcio: è scomparso all'età di 33 anni Marios Oikonomou. Tra le altre ex Bologna, il ragazzo è deceduto pochi giorni dopo il grave incidente stradale che lo aveva coinvolto a Ioannina mentre viaggiava in motocicletta. Era successo sabato 23 maggio, l'ex difensore greco era stato trasportato d'urgenza all'ospedale universitario della città e ricoverato in terapia intensiva in condizioni critiche.