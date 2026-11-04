Primavera, Boskovic: "Siamo in un buon momento ma guardiamo avanti"

Protagonista nella vittoria esterna per 3-0 della Fiorentina Primavera sul campo del Septemvri Sofia, il classe 2008 Matko Boskovic, autore del gol dell'1-0, ha parlato del passaggio del turno dei viola, che con il tris di oggi (aggiunto al 5-0 dell'andata) ha raggiunto il terzo turno di Youth League: "Questo è il mio primo gol con la maglia della Primavera. Eravamo determinati a vincere anche questa, nonostante il largo vantaggio dell'andata. In questo momento siamo a cinque vittorie consecutive e siamo felici di continuare ad andare in avanti. Questo passaggio del turno è stato bellissimo ma dobbiamo guardare quello che arriva".