FirenzeViola Fiorentina, chi sono i viola stakanovisti e i più pericolosi

Dopo 11 gare di campionato, nella Fiorentina, oltre al portiere, sono 5 i giocatori che hanno giocato tutte le partite, anche se non necessariamente dal 1'. Ad aver sempre timbrato il cartellino sono stati Radu Dragusin (sempre titolare), Nicolò Fagioli, Mateo Pellegrino, Franco Mastantuono e Cher Ndour. Mastantuono tra l'altro è sempre nel fulcro del gioco e il più peicoloso viste le 19 occasioni create. Tre in più di Alejandro jimenez che però ha saltato una gara.

Lo spagnolo di occasioni ne ha create 16 ed ha realizzato due assist, come Fagioli, Ndour, Njie (9 partite in viola) e Gonçalves (8 gare ma minutaggio sicuramente ridotto rispetto agli altri citati). Sul podio per occasioni create anche Njie e Pellegrino con 13. In quanto a passaggi totali, secondo le statistiche della Lega serie A, il record viola spetta a Fagioli con 517 seguito da Jimenez (438) e Dragusin (422), solo quarto Ndour con 392.