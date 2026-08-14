Ufficiale
Nuovo acquisto per le viola: da Chicago ecco l'attaccante Ivonne Chacon
FirenzeViola.it
Nuovo arrivo per la Fiorentina Femminile. L'annuncio ufficiale arriva direttamente dal Chicago Stars, squadra da cui le viola prelevano l'attaccante Ivonne Chacon. Ecco il comunicato che ufficializza una doppia operazione:
"Il Chicago Stars FC ha annunciato oggi l'acquisizione di Simone Charley dal Brooklyn FC, squadra della USL Gainbridge Super League, in cambio di una cifra concordata. Charley torna quindi nella National Women's Soccer League (NWSL) per il resto della stagione 2026. Il club ha inoltre ceduto l'attaccante Ivonne Chacón alla Fiorentina, squadra di Serie A femminile. Chacón lascia il Chicago Stars dopo aver segnato un gol in 18 presenze da quando si è unita al club alla fine del 2025".
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Fiorentina Femminile
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