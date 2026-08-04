La Fiorentina Femminile parla spagnolo: ecco Alba Cerrato dal Siviglia
Nuovo arrivo in casa della Fiorentina Femminile che ha preso, dal Siviglia, l'attaccante Alba Cerrato. Ecco il comunicato della società:
"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Alba Cerrato.
Classe 2007, Alba è un'attaccante e arriva dal Sevilla FC dove è cresciuta, debuttando nella Primera Division de la Liga de Futbol Feminino spagnola. Con le andaluse Alba ha collezionato oltre 50 presenze, realizzando 3 gol.
La nuova giocatrice Viola ha in bacheca già un Campionato Europeo U19 vinto con la Selezione Spagnola e ha firmato un contratto con il nostro club fino al 30 Giugno 2030. Bienvenida Alba!"
Pubblicità
Fiorentina Femminile
Kean valore aggiunto, la svolta è golosa. Un ‘mostro’ per Mou, un sogno per Fabregas, Grosso dovrà gasarlo con il gioco. Joao Mario e Jimenez: sfratto esecutivo a Dodo. E a proposito di Mastantuono…di Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Kean valore aggiunto, la svolta è golosa. Un ‘mostro’ per Mou, un sogno per Fabregas, Grosso dovrà gasarlo con il gioco. Joao Mario e Jimenez: sfratto esecutivo a Dodo. E a proposito di Mastantuono…
Copertina
Niccolò SantiMastantuono fa le valigie e si prepara per l'Italia. In settimana la decisione di Fabregas su Kean. Piccoli si gioca la permanenza alla Fiorentina. Oggi le visite mediche di Joao Mario. Presto una nuova offerta del Toro per Fortini
Pietro LazzeriniSegnali di Fiorentina targata Grosso. Kean un 'mostro' da confermare insieme a Piccoli. Timido ottimismo per Mastantuono. Paratici a carte coperte ma con le idee chiarissime
Mario TeneraniOre decisive…non più per Longo… Ma per Mastantuono… Si tratta. Cinque acquisti nel mirino. Il sogno Ruggeri, poi Thorstvedt
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com