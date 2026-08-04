La Fiorentina Femminile parla spagnolo: ecco Alba Cerrato dal Siviglia

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Nuovo arrivo in casa della Fiorentina Femminile che ha preso, dal Siviglia, l'attaccante Alba Cerrato. Ecco il comunicato della società:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Alba Cerrato.

Classe 2007, Alba è un'attaccante e arriva dal Sevilla FC dove è cresciuta, debuttando nella Primera Division de la Liga de Futbol Feminino spagnola. Con le andaluse Alba ha collezionato oltre 50 presenze, realizzando 3 gol.

La nuova giocatrice Viola ha in bacheca già un Campionato Europeo U19 vinto con la Selezione Spagnola e ha firmato un contratto con il nostro club fino al 30 Giugno 2030. Bienvenida Alba!"